شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 22 مدرباً أجنبياً لمنتخب مصر فى 98 سنة كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عام 1920 بدأ تأسيس منتخب مصر لكرة القدم وتولى تدريبه حسين حجازى أحد رموز الكرة المصرية فى الفترة ما بين 1920 إلى 1924، وشهدت الكرة المصرية تواجد 22 مدربا أجنبيا تعاقبوا على تدريب الفراعنة واحتل المدربين الألمان واليوغسلاف قائمة الأكثر تدريبا للمنتخب برصيد 4 مدربين، بينما جاءت هولندا وإنجلترا والمجر فى المرتبة الثانية بعدد مدربين لكل دولة، ومدرب من دول أسكتلندا وبريطانيا ورومانيا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا والأرجنتين والمكسيك.

ومن بين 22 مدربا أجنبيا حقق مدربان اثنان فقط بطولتى أمم أفريقيا مع منتخب مصر وكانت الأولى مع المجرى جوزيف تيتكوس عام 1959، والتى أقيمت بمصر والثانية كانت مع مايك سميث "ويلز" سنة 1986 والتى استضافتها مصر أيضاً، وننشر أسماء الـ22 لاعباً الذين تعاقبو على تدريب منتخب مصر كالآتى..

1- جيمس ماكرى "إسكتلندى"

تولى جيمس ماكرى المدرب الأسكتلندى تدريب منتخب مصر خلال الفترة من 1934 إلى 1936، وهي الفترة التي شهدت مشاركة مصر في كأس العالم بإيطاليا لأول مرة فى تاريخ الفراعنة ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يشارك بالمونديال.

2- إيريك كين "إنجليزي"

تولي إيريك كين لاعب نيوكاسل وديربي كاونتي السابق تدريب المنتخب المصري فى الفترة من 1947 و1948 الذي كان لاعبا في نيوكاسل وديربي كاونتي وهيرفورد.

3- إدوارد جونز "إنجليزى"

تولى إدوارد جونز تدريب منتخب مصر فى الفترة من 1949 إلى 1952 ولم يحقق نجاحات مع المنتخب تذكر وقتها.

4- ليوبيسا بوريستش "يوغسلافيا"

تولى اليوغوسلافى ليوبيسا بوريستش تدريب الفراعنة 1954-1955.

5- جوزيف بال تيتكوس "مجر"

نجح المجري تيتكوس خلال قيادته للمنتخب فى الفترة من 1959 إلى 1961 بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر لتصبح البطولة الثانية للفراعنة.

6- أندريا فلاندير "يوغسلافيا"

قاد منتخب مصر خلال الفترة من 1963 ولم يحقق معهم أى ألقاب.

7- كفاتش " يوغسلافيا "

تولي تدريب المنتخب خلال الفترة من 1965 عقب مواطنه فلاندير.

8-ديتمار كرومر " ألمانيا"

تولي منتخب مصر فى الفترة من 1971 حتى 1974 .

9 – بوركارد بابي " ألماني "

تولي تدريب منتخب مصر خلال الفترة من 1975-1977.

10– دوسان نينكوفيتش " يوغسلافيا "

تولي منتخب مصر في الفترة من 1977 – حتى 1978.

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11- بونزال ديسو " مجر "

تولي تدريب منتخب مصر خلال الفترة من 1977 – 1978.

12 – كارل هاينز هيديرجوت " ألمانيا"

تولي تدريب منتخب مصر فى الفترة من 1982 حتي 1984.

13 – مايك سميث " ويلز "

تولي تدريب منتخب مصر خلال الفترة من 1985 حتي 1988 ونجح مع منتخب مصر فى الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر لتكون البطولة الثالثة فى تاريخ الفراعنة و الثانية و الأخيرة حتى الأن بمدرب أجنبي.

14 – ديتريتش فايتسه "ألمانيا"

تولي فايتسه تدريب منتخب مصر لمدة عام واحد فقط خلال 1990.

15 - ميرسيا رادوليسكو "رومانيا"

تولي ميرسيا تدريب منتخب مصر خلال الفترة من 93-94 و لم يستمر طويلا.

16- نول دي رويتر " هولندا "

تولي دي رويتر أول هولندي فى تاريخ الكرة المصرية تدريب الفراعنة عام 1994 حتي 1995.

17 – رود كرول " هولندا "

تولي تدريب منتخب مصر عام 1995 حتي 1996 .

18 – جيرار جيلي " فرنسا "

تولي تدريب منتخب مصر فى الفترة من 1999 – 2000 وخرج المنتخب من أمم افريقيا التى أقيمت بغانا و نيجيريا ليتم الإطاحة به و الإستعانة بمحمود الجوهري.

19 –ماركو تارديللي "إيطاليا"

تولي تارديللي تدريب منتخب مصر خلال الفترة من 2004 – حتي 2005 وودع تصفيات كأس العالم 2006 ليتم الإطاحة استجابة لحالة من الغضب الشعبي والإعلامي بعد الهزيمة التي لقيها منتخب مصر أمام نظيره الليبي في طرابلس بنتيجة 1-2 في المجموعة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات القارة 2006 ونهائيات كأس العالم لكرة القدم ، ولم يحرز المنتخب المصري بقيادة تارديلي سوى 7 نقاط من خمس مباريات حيث خسر في ملعبه أمام ساحل العاج وتعادل مع بنين بينما فاز على السودان والكاميرون، ليحتل المركز الرابع في مجموعته ويتضاءل أمله في التأهل إلى مونديال 2006 ، ليتم الإستعانة بجهاز حسن شحاته ومعه شوقي غريب و أحمد سليمان و حماده صدقي ليبدأ المنتخب تاريخ جديد بعد إحراز 3 بطولات أمم أفريقية 2006 و 2008 و 2010.

20- بوب برادلى "أمريكى"

تولى الامريكي بوب برادلي تدريب منتخب مصر فى فترة ما بعد الثورة وتحديداً فى الفترة من 2011 – حتي 2013 ليتم الإطاحة به بعد الهزيمة أمام غانا 7 / 3 بمجموع اللقائين فى اللقاء الفاصل المؤهل لكأس العالم 2014 .

21- هيكتور كوبر "أرجنتينى"

تولي الأرجنتيني هيكتور كوبر تدريب منتخب مصر فى 2015 ونجح معهم فى الوصول لنهائى كأس الأمم الأفريقية 2017 التى أقيمت بالجابون و لكنه خسر النهائى 2 / 1 أمام الكاميرون ، كما لا ينسي أحد الوصول مع منتخب مصر لكأس العالم 2018 التى أقيمت بروسيا ولكنه احتل المركز الرابع فى مجموعته بالمونديال التى ضمت أوروجواي و روسيا و السعودية.

22 – خافيير أجيرى "المكسيك"

تولي المكسيكي خافيير أجيري تدريب منتخب مصر فى 2018 ورحل فى يوليو 2019 عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.