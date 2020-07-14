شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال ردا على بشير التابعى: الأهلى بطل القرن وغيرنا عايش على الأوهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر أحمد بلال نجم النادى الأهلى السابق تصريحات بشير التابعى مدافع الزمالك السابق، التى قال فيها إن نادى الزمالك هو نادى القرن الحقيقى.

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وكان بشير التابعى قد قال فى حوار خاص لسوبر كورة إن الزمالك نادى القرن وهذه مسألة لا خلاف عليها، بالعقل التسعة أكبر من السبعة، وهناك مجاملات تمت لصالح الأهلى بشكل واضح فى مسألة احتساب نادى القرن، لكن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه وبصراحة الأمر لم يكن مثار عندما كنا فى النادى وقت إعلان تتويج المنافس باللقب، وهذا أمر يعود للإدارة وليس اللاعبين لكن المطالبة به الآن أو بعد سنوات مقبلة حق مشروع للقلعة البيضاء - على حد قوله.

وعن مباراة الستة واحد قال لا يمكن أن أتحمل خسارة الستة أمام النادى الأهلى ولو قعدت طول عمرى أقول الناس مش ها تصدق لكن بالعودة إلى أهداف المباراة سيجد الجميع أننى ذهبت للتغطية فى الهدف الأول على رضا شحاتة فى مكان ليس بمكانى وذلك لحل أزمة، لكن تم إحراز الهدف، وفى الهدف الرابع عندما وقعت على الأرض بعد مهارة خالد بيبو لم أجد أحدا فى ظهرى من المدافعين ليقوم بتغطيتى وهذا أمر غريب، ولا أحب ذكر أسمائهم لأن المباراة موجودة والجميع يستطيع اكتشاف ذلك بنفسه، خاصة أن هناك قاعدة التغطية فى النواحى الدفاعية من الليبرو والباك العكسى وغيرها من الأمور التى تعلمناها فى كرة القدم.