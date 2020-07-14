شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يجري مسحة كورونا الرابعة قبل ودية الإسماعيلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان والجهاز الفني للمسحة الرابعة للكشف عن كورونا، اليوم الثلاثاء، وذلك قبل المواجهة الودية التي تجمع أبناء الجنوب بالإسماعيلي يوم الخميس المقبل، في أول مباراة ودية بعد فترة التوقف التي بدأت في مارس الماضي، تطبيقًا للقواعد التي أقرها الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة إجراء مسحة كورونا قبل خوض أي مباراة بـ 48 ساعة، والاطمئنان على جميع اللاعبين والعناصر التي ستكون متواجدة على أرض الملعب.

واستقر الجهاز الفني لفريق أسوان، على خوض 5 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل، وقال أحمد كشري في تصريحات خاصة، إنه تم الاتفاق مع كل من الإنتاج الحربي وطلائع الجيش والمقاولون العرب، بخلاف مباراة الإسماعيلي مع ترقب موقف الأهلي أو الزمالك لخوض لقاء ودي مع أحد الفريقين أيضًا.

في سياق متصل، أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، نادي أسوان، بسلبية نتيجة المسحة الطبية الثالثة للكشف عن كورونا، والتي خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة أحمد كشري أمس الثلاثاء، بمعسكرهم المقام حاليًا بالمرز الأولمبي، استعدادًا لخوض منافسات الدوري العام.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكه 27 أخرين.

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