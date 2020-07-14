شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يعلن إنهاء تجربته كمقدم فى برنامج زملكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق يحيى نجم الزمالك السابق عن انتهاء علاقتة كمقدم برامج فى برنامج زملكاوى على شاشة قناة الزمالك، وذلك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا "انتهت تجربتى مع زملكاوى شكرا لكل من انتقد ولكل من مدح.. تجربة أخرى على قناة الزمالك".



طارق يحيى

وأكد طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك مسبقا أنه تم تصعيد 7 لاعبين من القطاع، منذ انضمامهم لمعسكر الفريق الكروى الأول المقام حاليًا فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، والذى انطلق يوم الخميس الماضى ويستمر لمدة 15 يوما استعداداً لعودة المنافسات الكروية، حيث قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق خوض التدريب على فترتين خلال المعسكر، وجاءت بداية التدريبات أمس الجمعة حيث أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية فى الجيم صباحا وجاء التدريب المسائى عبارة عن تدريبات جماعية بالكرة.

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وأضاف طارق يحيى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن اللاعبين السبعة يجرون حاليًا المسحة الطبية الثالثة للكشف عن فيروس كورونا، ومن المنتظر أن ينضموا للمعسكر غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير.

وأوضح رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء أن اللاعبين مواليد ما بين 1999 حتى 2001، وهم بيسو "ديفندر"، ياسين مرعى "مساك وباك ليفت" حسام عبد المجيد "مهاجم" ، حسام أشرف " مهاجم" ، أسامة فيصل مهاجم منتخب مصر، سيف فاروق جعفر صانع ألعاب، وحاتم محمد محمود "باك ليفت".