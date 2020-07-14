شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة ميسى تساوى 7 أضعاف الزمالك بعد تصريحات مرتضى منصور بإمكانية شراء اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه يمكنه الآن ضم الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى بعد فتح باب العضويات فى فرع أكتوبر، وتبلغ القيمة التسويقية لميسى 112 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت، ووفقاً لنفس الموقع تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك بالكامل ما يقارب 17 مليون يورو، حيث يساوى قائد المنتخب الارجنتينى وأفضل لاعب فى العالم 7 أضعاف جميع لاعبى الفريق الأبيض.

وحدد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أسعار العضويات الجديدة لفرع النادى الأبيض بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما فتح مجلس قلعة ميت عقبة، باب الاشتراكات فى الفراع الجديد، بداية من يوم الأحد 12 يوليو الجارى، حيث تم فتح المقر الرئيسى للأعضاء الراغبين فى تسديد اشتراكات الفرع الجديد، بعدما قرر مجلس الإدارة تخفيض قيمة الأسعار لأول 9 ألاف عضو مُشترك ويؤكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن المرحلة الأولى فى الفرع الجديد ستنتهى بعد 6 أشهر.

وتقرر أن تكون أسعار عضويات نادى الزمالك بفرع السادس من أكتوبر للراغبين فى التسديد بداية من يوم الأحد المقبل، بقيمة 60 ألف جنيه لأول ثلاثة ألاف عضو يتقدمون للحصول على العضوية و70 ألف جنيه لثانى ثلاثة ألاف عضو يتقدم، و80 ألف جنيه لثالث ثلاثة ألاف عضو يتقدمون، وبهذا يكون أول 9 آلاف عضو يتقدمون للحصول على عضوية فرع الزمالك الجديد سيستفادون من تخفيض على قيمة العضوية الأساسى.

فيما تقرر أن تكون أسعار العضويات الجديدة فى فرع ميت عقبة بداية من أول أغسطس كالتالى: 180 ألف جنيه لأصحاب المؤهلات العليا، و210 آلاف جنيه لأصحاب المؤهلات المتوسطة، و240 ألف جنيه للأعضاء الذين لا يمتلكون مؤهلات دراسية، فيما ستكون العضويات الاستثنائية بقيمة 80 ألف جنيه.