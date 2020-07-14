شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور الدراجة المدعومة من وزارة الرياضة فى مبادرة دراجتك صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على صور للدراجات المقرر تسليمها غدا إلى المواطنين ضمن مبادرة دراجتك صحتك التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، والتى تم طرح 1000 دراجة منها إلكترونيا بسعر مدعم للمواطنين، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة، بالإضافة إلى أنها وسيلة انتقال صديقة للبيئة،التي تنقسم الى قسمين سريعة وجبلية بأسعار مدعومة .

ومن المقرر تسليم هذه الدراجات غدا بمنفذ مركز شباب الجزيرة كمرحلة أولى، على أن تكون هناك مرحلة ثانية عن طريق منفذ الهيئة العربية للتصنيع.

ووفقا للأسعار والمواصفات التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فهناك نوعان من الدراجات جبلية وسريعة، بالنسبة للنوع الأولى، وهى الدراجة الجبلية فسعرها 1932 جنيها، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26 ، وبالانتقال إلى الدراجة الثانية وهى الهجين "السريعة" وهى مناسبة أكثر للطرق الممهدة فييلغ سعرها 2362 جنيها، ومقاسها 28.

وتهدف المبادرة (دراجتك صحتك) إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.

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وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن السعر المعلن للدراجة مناسب ومدعم من الوزارة، وبتسهيلات فى السداد، ويمكن للشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجات الدخول إلى البوابة الإليكترونية للوزارة لملىء البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة المطلوبة، مقدماً الشكر والتقدير لكل شركاء النجاح فى تنفيذ المبادرة، وتوفير كل الدعم لها لتحقيق الأهداف المرجوة منها على مختلف الأصعدة.



دراجتك صحتك



الدراجات المدعومة



الدراجات



الدراجة المدعومة