مصدر لمصراوي: حمودي لن يحترف قبل القيد في بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر مقرب من أحمد حمودي جناح الأهلي السابق، إن الأخير لن ينتقل لأي نادٍ خارجي معاراً قبل بداية الموسم القادم لذا قرر التدرّب تمهيداً لقيده بشكل رسمي في قائمة نادي بيراميدز.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ليلاكورة، اليوم الثلاثاء :"حمودي صرف النظر تماماً عن فكرة الخروج لأي نادٍ خارجي قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل في مصر لأنه يتدرب حالياً مع بيراميدز كما خضع لمسح طبي مع الفريق وحصل على وعود بقيده في الموسم القادم ليصبح وقتها لاعباً رسمياً بالنادي".

وتجيز اللوائح لحمودي التوقيع لأي فريق آخر دون الارتباط بفترة قيد معينة خاصة وأنه لم يتم قيده في فترتين متتاليتين مع نادي بيراميدز.

ووقع حمودي لبيراميدز في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر، إلا أن النادي لم يتمكن وقتها من تسجيل اسمه لعدم وجود مكان في قائمة الفريق المحلية ثم تدرّب مع الفريق عقب عدم تسجيل اسمه لتجهيز نفسه بدنياً بالشكل اللازم على أمل أن يتم فتح باب الاستبدال في يناير الماضي إلا أن هذا لم يحدث ليظل بدون نادٍ.