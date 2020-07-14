ريال مدريد يوجه طلبا لجماهيره قبل التتويج بالليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

طلب نادي ريال مدريد من مشجعيه في بيان رسمي عدم الذهاب إلى ساحة "بلازا دي سيبيليس" حال التتويج بلقب الدوري الإسباني يوم الخميس المقبل في مواجهة فياريال.

ويمكن لريال مدريد حسم التتويج بالليجا رسميا في الجولة الـ37 قبل الأخيرة، التي تقام جميع مبارياتها في توقيت واحد مساء الخميس، وتشهد لقاء برشلونة مع أوساسونا وريال مدريد مع فياريال.

ويتصدر الريال ترتيب الدوري برصيد 83 نقطة، متفوقا بفارق أربع نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثاني، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.

وجاء بيان ريال مدريد من 5 نقاط كالتالي:

1- ندرك جميعًا الوضع الصعب الذي نعيشه والجهود التي يبذلها المجتمع لمكافحة آثار جائحة كورونا "كوفيد-19"، تساهم كرة القدم أيضًا في ذلك، ومن بين الكل، كان من الممكن استعادة المنافسة في سياق معقد للغاية.

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2- مع تبقي جولتين فقط من نهاية الدوري، لدى كل من فريقنا وبرشلونة خيارات للتتويج باللقب.

3- إذا كانت الظروف هي التي أعلن فيها ريال مدريد بطلاً، فلن يذهب لاعبونا إلى الأماكن التقليدية، ولا سيما "بلازا دي سيبيليس"، لذلك نطلب أيضًا من أنصارنا ومشجعينا، حال الفوز بالبطولة، عدم الذهاب إلى تلك الأماكن أيضًا. وبهذا المعنى، يجب علينا جميعا أن نساهم، كما هو الحال حتى الآن، بمسؤولية مطلقة لتجنب مخاطر العدوى من الوباء.

4- يقدم ريال مدريد الشكر مقدماً على تفهم أنصارنا ومشجعينا، تهدف كل جهود وعمل لاعبينا والمدربين والنادي لتحقيق الإنجاز المحتمل لللقب دائمًا إلى مشاركته مع جماهيرنا، لكننا ندرك أن الأوقات التي نعيشها تجبرنا على اتخاذ تدابير وقائية شديدة وضرورية.

5- يشعر ريال مدريد بأنه ملزم بتنفيذ هذا النداء الهام في ممارسة أقصى قدر من المسؤولية وبقناعة بأن أي فوز محتمل لفريقنا يجب ألا يؤدي لخطوة كبيرة إلى الوراء، في معركة الجميع ضد هذا الوباء.