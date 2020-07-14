بالفيديو.. بإنقاذ رائع.. حجازي يحمي حلم عودة وست بروميتش لبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

تألق المدافع الدولي المصري أحمد حجازي مع فريقه وست بروميتش ألبيون في دوري الدرجة الأولي الإنجليزي "شامبيونشيب" وأنقذه من هدف محقق.

وست بروميتش يلعب ضد فولهام في مباراة مهمة للغاية للفريقين من أجل الصعود إلى بريميرليج في الموسم المقبل ضمن ثلاثة أندية في المسابقة.

وفي الدقيقة 21 لُعبت كرة عرضية لفولهام داخل منطقة جزاء وست بروميتش تحولت برأسية مرت عرضياً على خط المرمى باتجاه مهاجم فولهام المنفرد بالشباك، وهنا تدخل حجازي وأبعد الكرة ببراعة لينقذ فريقه من هدف محقق.

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إنقاذ أحمد حجازي يساعد وست بروميتش على الاستمرار في حلم الصعود من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خاصة إذا نجح في الفوز على فولهام أو تجنب الخسارة.

وست بروميتش يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب والمؤهل مباشرة إلى بريميرليج برصيد 81 نقطة قبل 3 جولات فقط من النهاية بما فيها مباراة فولهام الجارية حالياً.

ويلاحق وست بروميتش في المركز الثالث برينتفورد بفارق 3 نقاط ثم فولهام رابعاً بفارق 5 نقاط عن الوصافة، بينما يتصدر ليدز يونايتد برصيد 84 نقطة.