كلوب يكشف كواليس محادثته الأولى مع صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استعاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، ذكريات المحادثة الأولى له الدولي المصري محمد صلاح بعد انتقاله للريدز عام 2017، مؤكدا أنه كان يوما جيدا للنادي.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي لمباراة آرسنال التي سيدون فيها صلاح ظهوره رقم 150 بقميص ليفربول: "لقد لعب 50 مباراة في كل موسم ولا يزال العدد قابل للزيادة".

وأضاف: "رقم صلاح لا يصدق، كنا محظوظين وكان محظوظًا أيضا لأنه تمكن من لعب هذه المباريات دون تعرضه للإصابة".

وتابع: "كانت لحظة إيجابية عندما وقعنا معه، أتذكر حديثنا عندما التقينا لأول مرة وجها لوجه، سألته عن مركزه المفضل فإخبرني أنه الجناح الأيمن وأن ساديو ماني كان يلعب في هذا المركز وكان موسمه جيدا للغاية".

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وأكمل كلوب: "لكني قلت لصلاح أن ماني بإمكانه اللعب على الجانب الآخر كجناح أيسر، كان الأمر واضحاً وهذا هو السبب في تألقهما مع روبرتو فيرمينو، نجحت الفكرة بطريقة لم نكن نتوقعها".

وأوضح: "سجل ثلاثي المقدمة (صلاح وماني وفيرمينو) 250 هدفا مجتمعين منذ انضمامه لليفربول، لقد كان يوما جيدا للنادي حين تعاقدنا مع صلاح وكان يوما جيدا له أيضا".

وأتم المدير الفني لليفربول قائلا: "لا يمكنك تغيير العالم بمفردك، لكن مع الأشخاص المناسبين من حولك سيكون لديك فرصة أفضل لفعل ذلك".

يُذكر أن محمد صلاح (28 عاما) انضم إلى ليفربول في عام 2017، وسجل 94 هدفا هدفا بقميص الريدز، ومن المقرر أن يشارك في مباراته رقم 150 له مع النادي في جميع المسابقات حين يواجه آرسنال غدا الأربعاء.