الأهلي يخاطب وزير الرياضة لإزالة لافتات نادي القرن من محيط الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قدم النادي الأهلي، مذكرة اليوم الثلاثاء، إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تعدي مسؤولي الزمالك على العلامة التجارية للنادي الأهلي "نادي القرن" وإزالة لافتات "الزمالك نادي القرن الحقيقي".

وكان مسؤولو الزمالك قبل عدة أسابيع، قد علقوا لافتات "الزمالك نادي القرن الحقيقي" في محيط ناديهم وأعلى مبانيه.

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كما عزز النادي الأهلي طلبه في البيان الذي صدر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية السبت الماضي، والذي تناولته كل وسائل الإعلام، ونسف أي لغط كان يحاول البعض أن يخلقه حول العلامة التجارية "نادي القرن".

وكان البيان الصادر عن وزارة التموين بؤكد على أن علامة "نادي القرن" مملوكة حصرياً للنادي الأهلي، حيث قام بتسجيلها عام ٢٠٠٧ بعد استيفاء كل الإجراءات المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، وأن هذه العلامة المسجلة تتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

وفي ختام مذكرته أكد النادي الأهلي على ثقته في قيام وزير الشباب والرياضة بمسؤولياته نحو الحفاظ على الحقوق الأدبية والتسويقية للجميع، ودرءًا لأي فتنة بين الجماهير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.