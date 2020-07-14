ريال مدريد يحرض مبابي ضد باريس سان جيرمان

حرص نادي ريال مدريد الإسباني، على توجيه رسالة نارية إلى كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك من أجل تأكيد رغبة النادي الملكي في الحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الميرنجي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد أرسل رسالة قوية إلى مبابي من أجل الحفاظ على فرصة جلبه إلى سانتياجو برنابيو في غضون عام، وطلب منه رفض عروض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد غير قادر على إكمال نقل مبابي هذا الصيف بسبب التأثير المالي الناتج عن جائحة فيروس كورونا، ويخشى زيدان أن ينتهي المهاجم الفرنسي بقبول

عرض التجديد من ليوناردو أرواجو، الذي سيجعل تمديد مبابي أولوية للفريق الباريسي.

كما أفادت الصحيفة أن مبابي لا يبدو بأنه سيجدد عقده مع النادي الباريسي، والذي من المقرر أن ينتهي في عام 2022، مما سيجبر البي اس جي على بيعه في العام المقبل تفادياً لخسارته بالمجان.

ومن الواضح أن ريال مدريد يريد تأمين ظهره وأن يكون قادرًا على الحفاظ على فرصة العودة بقوة في عملية مبابي في عام 2021، عندما يكون لدى نجم منتخب فرنسا عام واحد فقط في عقده في

العاصمة الفرنسية.

وقد نجحت خطة ريال مدريد بالفعل في تحقيق نتائج جيدة، فهذه هي الطريقة التي تمكن بها زين الدين زيدان من التعاقد مع إدين هازارد و تيبو كورتوا بسعر أقل.

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ويثق ريال مدريد تمام الثقة أنه سيضغط بشكل كاف من أجل الدخول مع سان جيرمان في المفاوضات حينما يحين الوقت، بالإضافة إلى أن سعر اللاعب لن يكون كبيرًا كما كان في الماضي لأنه يتبقى عام وحيد في عقده، لكن المشكلة تكمن في أن سان جيرمان نادي عنيد في المفاوضات وفقا لوصف الصحيفة الإسبانية، خاصة وأنه ليس بحاجة للمال.

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