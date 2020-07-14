لاعب الأهلي السابق يعلق على انضمام طاهر محمد طاهر للأحمر

علق أحمد رجب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ومدرب عام أسوان الحالي على انضمام طاهر محمد طاهر لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.

وقال رجب في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" إن طاهر محمد طاهر

لاعب مميز للغاية وظهر بمستوي جيد مع فريقة الحالي المقاولون العرب ومع المنتخب الاوليمبي، مشيرا إنه إضافة قويه للنادي الأهلي لأنه يتمتع بإمكانيات كبيرة.

وعن مقارنته باللاعب رمضان صبحي قال: "من الصعب دخول طاهر محمد في مقارنه مع رمضان صبحي لأنني أعتقد أن رمضان صبحي من الصعب تعويضه في الفتره الحاليه هو من افضل اللاعبين في النادي الاهلي والدوري المصري".

ومن المقرر أن ينضم طاهر محمد طاهر لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم الجديد لمدة خمس مواسم.