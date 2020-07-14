عبد الفتاح عسيري يصدم أهلي جدة ويرفض تجديد عقده

رفض عبد الفتاح عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي تجديد عقده مع الراقي والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري .

وقالت صحيفة عكاظ السعودية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن عبد الفتاح عسيري

رفض عرض الأهلي الأخير لتجديد عقده بقيمة 6.5 مليون ريال سنويًا، من بينها 5 ملايين ريال مقدمة من الأمير منصور بن مشعل .

وبالتالي فلن يستمر اللاعب مع الراقي للموسم الجديد،

وسيبدأ النظر إلى العروض المقدمة له من أندية الدوري السعودي للمحترفين وعلى رأسها النصر الذي أبدى رغبة كبيرة في الحصول على خدماته .

وتستعد الأندية لاستئناف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 4 أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".