يوفنتوس يزاحم برشلونة لخطف جوهرة أياكس

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي، لخطف جوهرة أياكس أمستردام الهولندي سيرجينو دست، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أنباء أشارت إلى أن اللاعب على رادار نادي برشلونة الإسباني.

وأكدت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، أن يوفنتوس قد اتخذ بالفعل الخطوات الأولى في محاولته للتوقيع مع دست، بالإضافة إلى ذلك، تُظهر المعلومات أيضًا أن بايرن ميونيخ، وهو من الأندية الأوروبية العملاقة، يسعى لضم أحد الجواهر الرائعة لكتيبة المدرب هانز فليك.

وكان برشلونة يتابع لاعب كرة القدم الأمريكي سيرجينو دست منذ عدة أشهر وهو يعرف بالفعل أن سعره يبلغ حوالي 20 مليون يورو، لدرجة أنه اتصل بالفعل

بالنادي الهولندي في محاولة لعرقلة تجديد اللاعب الأمريكي متعدد الاستخدامات.

برشلونة ومستقبل أومتيتي

وحسم نادي برشلونة الإسباني، قراره النهائي بشأن مستقبل الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي، حول رحيله أو بقاءه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة استقر على التخلص من أومتيتي خلال هذا الصيف، حيث يعتمد المدرب كيكي سيتين على كليمنت لينجليه وجيرارد بيكيه بشكل دائم في الخط الدفاعي بمساعدة الشاب رونالد أراوجو، في ظل الإصابات المتكررة لأومتيتي على مستوى الركبة.

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وشهدت الشهور القليلة الماضية ورود عدد من التقارير والأنباء الصحفية التي تشير إلى أن الفرنسي صامويل أومتيتي قد يرحل عن فريق برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية، خاصة أن هناك عددًا من الأندية تود الحصول على خدمات مدافع حامل لقب كأس العالم 2018، بالإضافة إلى أن برشلونة مستعد للتخلي عنه ويحاول التعاقد مع مدافع رفيع المستوى آخر من أجل دخول الموسم المقبل بضمانات دفاعية، حيث أن مدافع مانشستر سيتي إريك جارسيا هو المرشح الأول، على الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق مع اللاعب أو مع ناديه.

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