يقدم موقع الوفد yalla shoot new مشاهدة مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم بتاريخ 14-07-2020 في الدوري الانجليزي ، يفتح ملعب ستامفورد بريدج ابوابه لاستقبال مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز ضمن منافسات الاسبوع 36 من الموسم الحالي ، حيث من المقرر اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو ان يستضيف فريق تشيلسي خصمه فريق نوريتش سيتي في المواجهة التي تقام اليوم ضمن منافسات النصف الثاني للموسم الحالي من الدوري الممتاز ضمن مواجهة الإياب والتي يسعي فيها تشيلسي على ارضية ملعبه للعودة من جديد للانتصار بعد اخر خسارة في بداية الاسبوع الحالي ، وسوف تبدا اليوم مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي في تمام الساعة العاشرة وربع مساءا بتوقيت السعودية والساعة التاسعه وربع مساءا بتوقيت مصر.

مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي

فريق تشيلسي حاليا يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز ولكنه مرشح لخسارة هذه المركز وذلك بعد ان تعرض للخسارة في الجولة الماضيه من الدوري الانجليزي والتي كانت خارج ملعبه في بداية الاسبوع الحالي من امام خصمه فريق شيفيلد يونايتد والتي انتهت بثلاث

اهداف بدون رد ، تشيلسي يريد من مواجهة اليوم على ارضية ملعبه امام فريق نوريتش سيتي الذي يعاني في الدوري الانجليزي ان يحقق الانتصار عليه لحصد الثلاث نقاط التي سوف تجعله يحفاظ على المركز الثالث بشكل مؤقت او دائما في حالة تعثر اقرب المنافسين له وهم فريق ليستر سيتي ومانشستر يونايتد حاليا على مركز الابطال.

مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي اليوم

بينما فريق نوريتش سيتي الذى اصبح بشكل رسمي خارج الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الماضي وذلك بعد ان الهبوط وهو الذى كان يحتل المركز الاخير في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة فقط بعد ان لعب الفريق 35 مباراة في الموسم وحقق الفوز في 5 مباريات فقط ولن تغير مواجهة اليوم لفريق نوريتش سيتي شئ حتي اذا حقق الفوز فيها ولكن اذا تمكن من الحصول على الاقل على نتيجة اجابية وسوف تكون هذه النتيجة جيده لفرق تنافس تشيلسي حاليا على مراكز دوري

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ابطال اوروبا ، ولكن يعرف نوريتش سيتي انه يلعب مواجهة قوية جدا اليوم وسوف تنقل مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي على قناة بي ان سبورت الثانية.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة امام نوريتش سيتي

تشكيلة تشيلسي المتوقعة امام نوريتش سيتي ضمن مواجهة الإياب في النصف الثاني من الدوري الانجليزي من المتوقع ان يخوض اليوم المباراة على ملعبه فريق تشيلسي بتشكيلة وسوف تضم في حراسة المرمى كيبا أريزابالاجا ، وفي خط الدفاع ماركوس ألونسو – كورت زوما – أنطونيو روديجر – سيزار أزبيليكويتا ، وفي خط الوسط ماتيو كوفاسيتش – جورجينيو – روس باركلي ، وفي خط الهجوم كالوم هودسون أودوي – أوليفيه جيرو – ويليان.

تشكيلة نوريتش سيتي المتوقعة امام تشيلسي

تشكيلة نوريتش سيتي المتوقعة امام تشيلسي في اطار مواجهة الإياب من مباريات الدور الثاني من الموسم الحالي للدوري الانجليزي من المتوقع ان يدخل فريق نوريتش سيتي المواجهة اليوم بتشكيلة وسوف تضم في حراسة المرمي تيم كرول ، وفي خط الدفاع سام بيرام - بن جودفري - كريستوف زيمرمان - ماكس آرونز ، وفي خط الوسط كيني ماكلين - أليكساندر تيتي - تود كانتويل - أوندري دودا - إيمي بوينديا ، وفي خط الهجوم تيمو بوكي.

لمشاهدة مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي بث مباشر ( اضغط هنــــــــا )

لمشاهدة مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي بث مباشر ( اضغط هنــــــــا )

لمشاهدة مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي بث مباشر ( اضغط هنــــــــا )