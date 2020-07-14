اتحاد الكرة يخطر الفيفا برفض الأولمبية عقد الجمعية العمومية

أخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، برفض اللجنة الأولمبية عقد الجمعية العمومية الجبلاية لمناقشة تعديلات اللائحة.
وطلب اتحاد الكرة رد من اللجنة الأولمبية لإرساله الى الفيفا لتجنب أي عقوبات قد يوقعها الفيفا على اللجنة المؤقتة حال عدم تنفيذ تعليماته.
أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ردا على خطاب مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد
وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خطابا من اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم يطلب فيه إقامة الجمعية العمومية الغير عادية لتغيير اللائحة قبل نهاية شهر يوليو الجاري وفقا للخطاب الوارد من الاتحاد الدوليلكرة القدم "فيفا".
أوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في الرد المرسل لاتحاد الكرة أنه لامانع من إقامة الجمعية العمومية الغير عادية بعد الانتهاء من عمل تصنيف الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتحديد الأندية التي لها حق الحضور.
أوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن إقامة الجمعية العمومية لأي اتحاد حق أصيل ولكن بعد أن يجري التصنيف للاتحاد لتحديد الأندية التي لها حق الحضور في الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية طبقا لما تنص عليه اللوائح.
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