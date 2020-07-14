وليد فوزي: البعض فسر تصريحاتي عن الأهلي خطأ

أكد وليد فوزي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة أحد أندية القسم الثاني بمجموعة القاهرة والقناة ان العديد من الاشخاص قاموا بتفسير تصريحاته التلفزيونية أمس بالخطأ.

وكان وليد فوزي عمل أمس الاثنين مداخله تلفزيونية وأكد خلالها أن النادي الأهلي يقوم بالفعل بالتفاوض معه، مشيرا خلال تصريحاته أن انضمامة للقلعة الحمراء حلم حياته منذ الصغر.

ونشر فوزي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلاً :" حبي لنادي الترسانه لا يستطيع احد التشكيك فيه فأنا واحد من ولاده تربيت في قطاع الناشئين حتى صعدت للفريق الأول ولم ادخر جهد منذ دخولي للنادي ولم اتمارض او اتهرب من اي مسئوليه ولم ابخل بذرة عرق في سبيل

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إسعاد جمهور الترسانه الكبير".

واضاف فوزي قائلاً :" تلقيت العديد من العروض وطلبت ان تكون كلها من خلال النادي وعندما رفضها النادي لم اغضب بل واصلت الاجتهاد ومضاعفة الجهد لاسعاد جمهور الترسانه الكبير".

واختم فوزي قائلا :" للاسف فسر البعض تصريحاتي في احد البرامج امس خطأ واتمني ان يتفهم الجميع انني أكن كل احترام لنادي الترسانه ومسئوليه واكدت ذلك خلال المداخله بانني تحت امر النادي ورئيسه ومجلس إدارته المحترم ".