قرار باستكمال بطولة الجمهورية للسلة تحت 18 سنة

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة استكمال باقي مباريات بطولة الجمهورية تحت 18 سنة شباب وآنسات طبقًا لقرار وزارة الشباب والرياضة.

وأرسل محمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد خطابًا صباح اليوم الثلاثاء إلى الأندية المعنية بالمشاركة في بطولة الجمهورية تحت 18 سنة آنسات يخطرهم فيها باستئناف النشاط من خلال مباريات

الدور قبل النهائي للبطولة خلال الفترة من 9 لـ 11 أغسطس القادم للحصول على الحافز الرياضي للاعبين.

وأكد خطاب الاتحاد للأندية أنه سيتم موافاة أندية الـ 3 مجموعات المشاركة في دور قبل النهائي بجدول المباريات لاحقًا فور الانتهاء من إعدادها.

وقام الحلو بإرسال الخطاب إلى الأندية التالي ذكرها "الصيد – مصر للتأمين – الزمالك – الشمس" في المجموعة الأولى، وأندية "الجزيرة – الزهور – هليوبلوس – البنك الأهلي" في المجموعة الثانية، وأندية "سبورتنج – سموحة – جزيرة الورد – الأهلي" في المجموعة الثالثة.

جدير بالذكر أن مجلس الإدارة كان قد قرر من قبل إلغاء كافة مباريات فرق الناشئين بسبب فيروس كورونا مع تأجيل حسم قرار لحين معرفة موقف الحافز الرياضي للاعبين واللاعبات.