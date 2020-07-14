الخطيب يصدر قرارًا مهمًا بشأن بلاغاته ضد مرتضى منصور

أصدر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، توجيهاته لكل المنابر الإعلامية المملوكة للأهلي بشأن ما يتم تداوله بخصوص البلاغات التي تقدم بها للنيابة العامة عن نفسه أو بصفته رئيس مجلس إدارة الأهلي، وطلب عدم تناول أو إصدار أي معلومات في هذا الشأن، وأن التحقيقات بيد النيابة العامة وهي الجهة الوحيدة المنوط بها نشر أي بيانات بخصوص ذلك الأمر.
وأدلى الخطيب اليوم الثلاثاء بأقواله لدى نيابة استئناف القاهرة في البلاغ المقدم ضد مرتضىمنصور رئيس الزمالك.
وتقدم النادي الأهلي بمذكرة اليوم إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تعدي مسئولي الزمالك على العلامة التجارية للنادي الأهلي «نادي القرن» وإزالة لافتات «الزمالك نادي القرن الحقيقي» التي قام مسئولو الزمالك بتعليقها في محيط ناديهم وأعلى مبانيه، وعزز النادي الأهلي طلبه بالبيان الذي صدر عن وزارة التموين
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محمود الخطيب يدلي بأقواله أمام النيابة العامة في بلاغه ضد رئيس الزمالك
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