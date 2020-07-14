الخطيب يصدر قرارًا مهمًا بشأن بلاغاته ضد مرتضى منصور

أصدر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، توجيهاته لكل المنابر الإعلامية المملوكة للأهلي بشأن ما يتم تداوله بخصوص البلاغات التي تقدم بها للنيابة العامة عن نفسه أو بصفته رئيس مجلس إدارة الأهلي، وطلب عدم تناول أو إصدار أي معلومات في هذا الشأن، وأن التحقيقات بيد النيابة العامة وهي الجهة الوحيدة المنوط بها نشر أي بيانات بخصوص ذلك الأمر.

وأدلى الخطيب اليوم الثلاثاء بأقواله لدى نيابة استئناف القاهرة في البلاغ المقدم ضد مرتضى

منصور رئيس الزمالك.

وتقدم النادي الأهلي بمذكرة اليوم إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تعدي مسئولي الزمالك على العلامة التجارية للنادي الأهلي «نادي القرن» وإزالة لافتات «الزمالك نادي القرن الحقيقي» التي قام مسئولو الزمالك بتعليقها في محيط ناديهم وأعلى مبانيه، وعزز النادي الأهلي طلبه بالبيان الذي صدر عن وزارة التموين

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والتجارة الداخلية السبت الماضي، والذي تناولته كل وسائل الإعلام، ونسف أي لغط كان يحاول البعض أن يخلقه حول العلامة التجارية «نادي القرن»، وأكد البيان على الحقيقة الراسخة والتي لا تقبل التزييف أو التغيير بأن علامة «نادي القرن» مملوكة حصرياً للنادي الأهلي، حيث قام بتسجيلها عام ٢٠٠٧ بعد استيفاء كل الإجراءات المنصوص عليها بقانون الملكيةالفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، وأن هذه العلامة المسجلة تتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

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