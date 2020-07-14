مشاهدة مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي بث مباشر الدوري الانجليزي

نستعرض من موقع الوفد مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي اليوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر يوليو الجاري، الساعة التاسعة والربع بتوقيت مصر حيث يستضيف اللقاء ستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي.

ننقل لقاء تشيلسي مع نوريتش سيتي عبر موقع الوفد

حيث يستضيف لقاء الفريقين ملعب ستامفورد بريدج ويدخل فريق تشيلسي المباراة ويحتل الترتيب الثالث بعدد 60 نقطة، فيما يحتل فريق نوريتش سيتي المركز الاخير برصيد 21 نقطة بجدول ترتيب البريميرليج، ونتابع اللقاء من خلال يلا كورة مباشر مباريات اليوم بث مباشر ومشاهدة مباريات اليوم بث مباشر.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

نتابع مباراة تشيلسي ضد نوريتش سيتي عبر موقع الوفد

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توقيت الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت مصر

توقيت الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت السعودية

لمشاهدةمباراة تشيلسي ضد نوريتش سيتي بث مباشر ( اضغط هنــــا )

لمشاهدةمباراة تشيلسي ضد نوريتش سيتي بث مباشر ( اضغط هنــــا )

لمشاهدةمباراة تشيلسي ضد نوريتش سيتي بث مباشر ( اضغط هنــــا )