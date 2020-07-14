محمد فضل: التواجد في اللجنة الخماسية “شرف” ولم “نتقاعس” في أداء الواجب

يرى مهاجم الاهلي السابق محمد فضل، أن تواجده باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم “شرف”، مؤكدًا أن اعضاء اللجنة لم يتقاعسوا في أداء واجباتهم.

وقال عضو اللجنة الخماسية محمد فضل في تصريحات لقناة أون تايم سبورت “جئت أنا وزملائي من أجل خدمة الكرة المصرية وتطويرها، ووجودنا داخل اللجنة شرف كبير”.

وأضاف مدير التعاقدات السابق بالأهلي “كان أمامنا تحدي كبير لإعادة هيكلة الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن واجهتنا ظروف صعبة للغاية منذ البداية وحتى الآن”.

وتابع محمد فضل “لم نكن نمتلك الخبرات اللازمة منذ اللحظة الأولى لتولي المسئولية، وكان علينا تطوير اتحاد الكرة وإعادة هيكلته، قمنا بتنظيم بطولة كأس الامم الافريقية للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاما، ثم واجهنا أزمة لقاء الاهلي والزمالك في قمة الدور الأول بالدوري المصري”.

وأشار مدير بطولة الامم الافريقية 2019 “عندما بدأنا نخطط لعقد الجمعية العمومية، تعرض العالم ومصر لجائحة كورونا، ولم نستطيع التحرك في شهر إبريل كما كنا نخطط لإتمام هذا الملف”.

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وشدد محمد فضل “التأخر في اعداد اللائحة الخاصة باتحاد الكرة، لم يكن بسبب التقاعس حتى تستمر اللجنة الخماسية في إدارة شؤون الاتحاد المصري، لا نخطط لذلك، سننهي مهمتنا ونرحل جميعًا”.

وأتم “نرحب بجميع الاقتراحات، سواء من اعضاء مجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة هاني ابو ريدة، أو من الأندية، والباب مفتوح أمام الجميع، لأن الهدف هو صالح الكرة المصرية، ونتمنى أن نترك سيرة ذاتية جيدة عن فترة عملنا”.

وتولت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مهام عملها في شهر اغسطس من العام الماضي، بعد تعيينها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، عقب استقالة مجلس هاني ابو ريدة.

وتنتهي فترة تعيين اللجنة الخماسية التي يترأسها عمرو الجنايني في شهر اكتوبر القادم، عقب إجراء انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، لاختيار مجلس جديد يدير الجبلاية.

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