لاعب بيروفي يُهدد نجم الهلال!

أشاد لاعب بيرو السابق، خورخي إسبيجو، بالإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها فرناندو باتشيكو، مؤكدًا أنه قادر على أن يحل محل محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، في تشكيلة المنتخب البيروفي.

ويُعتبر محترف الهلال كاريلو من أهم اللاعبين في تشكيلة منتخب بيرو، لكنه واجه العديد من الانتقادات عقب قراره باللعب في الدوري السعودي.

وحضر كاريلو إلى الهلال في صيف عام 2018، لمدة موسم على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي، وبعد نهاية الموسم، وظهور اللاعب بمستويات جيدة، قرر النادي العاصمي شراءه بشكل نهائي في صيف عام 2019.

ويُنتظر بداية تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، في شهر أكتوبر المقبل، بعدما تأجلت في شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا، وقد يصبح محترف الهلال كاريلو خارج تشكيلة منتخب بيرو مع بداية التصفيات.

باتشيكو يُهدد كاريلو

ويبلغ فرناندو باتشيكو من العمر 21 عامًا، وقد انضم إلى فلوميننسي البرازيلي بداية الموسم الحالي 2019 ـ 2020، وقدم مستويات جيدة، وتُوج مع الفريق ببطولة كأس ريو، ويُعتبر من اللاعبين الواعدين في كرة القدم البيروفية.

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لهذا السبب، كان باتشيكو محل نقاش إسبيجو مع شبكة “ESPN”، حيث أكد أن اللاعب الصاعد يمكن أن يأخذ مكان كاريلو في تشكيلة منتخب بيرو.

وقال إسبيجو “يبدو لي أن باتشيكو في وضع يسمح له بالمحاربة، ليس فقط لأخذ مكان كاريلو، ولكن أيضًا من أجل مركز فلوريس على الجانب الآخر”.

وعلى نفس المنوال، امتدح لاعب سبورتنج كريستال السابق، بيتر أريفالو، قدرات باتشيكو قائلا “هو أهم ظهور بعد كأس العالم في كرة القدم البيروفية. بهدوء لديه شيء لمحاربة كاريلو في مركزه”.

أرقام كاريلو

وكان كاريلو قد واجه بعض الانتقادات في بيرو، بعد قراره بالانضمام إلى الهلال، لكنه في الفترة الماضية رد على الجميع، واستطاع تحقيق دوري أبطال آسيا مع الزعيم، ويتصدر فريقه حاليا بطولة الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن النصر، قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

ومنذ حضوره إلى الهلال، شارك كاريلو في 59 مباراة، وسجل اللاعب البيروفي في هذه المباريات 12 هدفًا، وصنع 14 هدفًا خلال 4631 دقيقة لعب.

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