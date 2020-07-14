الهلال أم النصر؟ عرض ضخم يُجبر نجم أهلي جدة على رفض التجديد!

لا يزال نجم اهلي جدة، عبد الفتاح عسيري، حديث الشارع الرياضي في الفترة الحالية، بعد رفضه أكثر من عرض لتجديد عقده مع الراقي، وتواتر تقارير صحفية تؤكد أن الهلال والنصر يريدان استقطاب نجم الاتحاد السابق في الميركاتو الصيفي 2020.

وخلال الأيام الماضية، تحدث الكثيرون عن مستقبل عسيري، الذي يدخل الفترة الحرة من عقده يوم الخميس المقبل، وهناك تضارب في الأنباء، بشأن تجديد عقده مع اهلي جدة، أو الرحيل إلى الهلال أو النصر.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن عسيري رفض عرض أهلي جدة لتجديد عقده الذي سينتهي في يناير 2021، وتضمن العرض حصول اللاعب على 6.5 مليون ريال سعودي سنويًا، مع تسليمه مبلغ 5 ملايين ريال سعودي مقدمًا من الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي.

وأوضحت بحسب صحيفة “عكاظ” أن عسيري رفض عرض إدارة الراقي، وأبلغهم بأنه لن يستمر مع الفريق، خاصة وأن لديه عرضًا من أحد الأندية يتضمن حصوله على 8 ملايين ريال سعودي سنويًا بجانب فيلا سكنية وسيارة، وأنه لن يُجدد عقده مع الفريق إلا بالحصول على نفس تلك المزايا.

التنافس لا ينتهي

ويسعى الهلال والنصر دائمًا لضم أبرز اللاعبين في كرة القدم السعودية، ودائمًا ما تشهد فترات الانتقالات صراعًا كبيرًا بين قطبي الرياض للحصول على نجوم محلية وأجنبية.

Advertisements

ويتصدر الهلال حاليا منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

ويلعب الهلال أمام النصر يوم 5 أغسطس القادم، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) وهي الأولى بعد استئناف النشاط الرياضي، الذي توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

من هو عبدالفتاح عسيري؟

عبد الفتاح عسيري، ابن مدينة جازان، هو من مواليد 26 فبراير 1994، كانت بدايته مع نادي حطين، ثم لعب مع نجران، وخلال مرحلة الناشئين انتقل إلى نادي الاتحاد عام 2012، واستمر معه لمدة 4 سنوات، قبل أن ينتقل إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي في أغسطس 2016.

ويمتاز اللاعب القصير “1.66 سم” بالمراوغة والسرعة والتصويب البعيد، ويستطيع اللعب في مركز الجناح الأيسر، والجناح الأيمن، والوسط المهاجم.

ولعب عسيري مع النمور في 60 مباراة، وسجل بقميص الاتحاد 14 هدف وصنع 7 أهداف، فيما شارك مع الراقي خلال 106 مباراة، وأحرز مع الأهلي 21 هدفًا وصنع 34 هدفًا.

..