بعد الفوز على التعاون.. جماهير الهلال: “حتى في الوديات شاغلينهم!”

تغلب الهلال على ضيفه التعاون بهدف دون رد، في أولى المباريات الودية التحضيرية للزعيم، قبل استئناف بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، الذي سيعود يوم 4 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وجاء فوز الفريق الأزرق على التعاون بهدف من ركلة جزاء، سجله اللاعب صالح الشهري خلال أحداث الشوط الأول للقاء الذي أُقيم على ملعب نادي الهلال بالعاصمة الرياض.

ويُنتظر أن يلعب الهلال 4 مباريات ودية أخرى قبل عودة الدوري السعودي، حيث يلتقي مع الطائي يوم 17 يوليو الجاري، ثم الفيحاء يوم 22 يوليو، والشعلة أو الرياض يوم 28 يوليو.

وكان المركز الإعلامي لنادي الهلال قد تراجع عن نقل المباراة الودية أمام التعاون؛ برغبة من الجهاز الفني لفريق سكر القصيم الذي رفض إذاعة اللقاء.

ركلة جزاء تُثير الجدل

ورغم أن المباراة ودية، اشتعلت المعارك الكلامية عقب نهاية اللقاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بسبب ركلة الجزاء التي أحرز منها الهلال هدف الفوز.

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وتداولت جماهير نادي النصر مقطع فيديو يوضح اللقطة التي تم بسببها احتساب ركلة الجزاء لصالح الهلال، مؤكدين أن القرار غريب للغاية، وأنه تم مجاملة أصحاب الأرض.

من جانبها، استغربت جماهير نادي الهلال من هذا الاهتمام باللقاء رغم أنه كان وديا، ولم يتم نقله على الشاشات، معتبرين أن هذا من آثار فوز الزعيم ببطولة دوري أبطال آسيا نهاية العام الماضي.

تحضيرات متواصلة

ويواصل الهلال تحضيراته لاستئناف بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) بمواجهة نادي النصر يوم 5 أغسطس المقبل، في إطار منافسات الجولة 23 من المسابقة.

ويتواجد الهلال حاليا في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، علمًا بأن المسابقة تتبقى على نهايتها 8 جولات.

وكان رازفان لوشيسكو قد قاد الهلال لتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، على حساب أوراوا الياباني، ويسير بنجاح في الموسم الحالي، حيث يتصدر الدوري ووصل إلى نصف نهائي كأس الملك.

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