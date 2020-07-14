رياضة | جلسة في الأهلي لتجديد عقد مهاجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جلسة في الأهلي لتجديد عقد مهاجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لعقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تمديد تعاقده.

ويرغب النادي الأهلي في تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق، بناءً على توصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خاصةً أن اللاعب من عناصره الأساسية.

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وقطع المارد الأحمر شوطًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، في الاتفاق مع اللاعب، قبل توقف الأمور بسبب جائحة كورونا المستجد.

وينتظر مروان محسن الاجتماع بأمير توفيق على أقصى تقدير الأسبوع المقبل من أجل تمديد التعاقد حيث يتبقى في عقده موسما وسيتم إضافة موسمين آخرين.

وأبدى اللاعب مؤخرًا، الموافقة على المبلغ الذي يقرره النادي في الجلسة المنتظرة حيث تبلغ قيمة عقده حاليا 3 ملايين جنيه في الموسم.