رياضة | نجم إنتر ميلان: غيرنا الصورة التي كنا عليها في آخر المباريات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم إنتر ميلان: غيرنا الصورة التي كنا عليها في آخر المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي عن فرحته عقب الفوز على ضيفه تورينو بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وبهذه النتيجة, صعد إنتر ميلان إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الإيطالي بعد أن رفع رصيده إلى 68 نقطة.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "كنت أريد التسجيل بشدة، هناك الكثير من المباريات التي لم أستطع التسجيل فيها, نحن سعداء بالفوز والنقاط الثلاثة".

واختتم مارتينيز تصريحاته قائلًا: "سعيد كذلك لأننا أظهرنا الشخصية والقوة، نعلم أننا فقدنا العديد من النقاط ولم نقم بعمل جيد، كان علينا تغيير الصورة، وقد فعلنا ذلك".