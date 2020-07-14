رياضة | هل يرحل كلوب عن ليفربول؟.. المدرب يجيب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يرحل كلوب عن ليفربول؟.. المدرب يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجاب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادى ليفربول فى تصريحات صحفية عن موعد رحيله من صفوف نادى ليفربول الإنجليزي حيث أكد أنه سيستمر حتى نهاية عقده الذي سينتهي خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2024 ثم يعود للتدريب فى ألمانيا.

وقال كلوب:"أرغب فى البقاء مع نادى ليفربول الإنجليزي حتى عام 2024 ثم العودة إلى ألمانيا مرة أخرى، وربما تدريب فريقي السابق ماينز لكن أولا سأرتاح لمدة عام بعدها، وربما حينها أكون مهتما بالعودة للتدريب او قد أعتزل نهائيا".

وعلق مدرب ليفربول عن مباراة ارسنال المقبلة قائلا:"مواجهة أرسنال مختلفة ولكن مثيرة ستكون لكن لدينا وقت أطول للتحضير وهذا أمر جيد لدينا يوم أكثر حيث لعبنا 3 مباريات في آخر 7 أيام وهذا أمر لا يصدق في هذه الظروف وهذا التوقيت سنستعد وسنذهب لمواجهة مثيرة مع أرسنال".

وأضاف المدرب الألماني:"أمام بيرنلي، لم تكن تلك المرة الأولى التي نلهم بها حارس مرمى الخصم لتقديم أداء مذهل وكان علينا الإنهاء بشكل أفضل في بعض المواقف بالرغم من قيامه لبعض التصديات الرائعة في بعض اللحظات قدمنا مباراة ممتازة، ممتازة حقًا ولكن حينما تحين لك الفرصة لإثارة المتاعب لخصمك فلتستغل هذه الفرصة ولا تفوتها، ولكننا لم نقم بذلك بالشكل الكافي".