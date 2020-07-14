رياضة | تحديد موعد إجراء قرعة الدوري الإماراتي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد إجراء قرعة الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، موعد إجراء قرعة الموسم الكروي الجديد من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي لموسم 2020/2021.

وحددت رابطة الدوري الإماراتي يوم 18 يوليو الجاري، موعدا لإجراء قرعة الموسم الجديد من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي.

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وذكرت الرابطة في بيان لها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت اليوم ، أن القرعة سيتم إقامتها في مقر وزارة الصحة في دبي، تحت شعار "شكرا خط دفاعنا الأول"، تقديرا لجهودها في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن الحدث سيشهد مشاركة ضيوف شرف من مختلف المشاركين في مكافحة كورونا في البلاد، في عملية سحب القرعة.

وكانت الرابطة قررت في وقت سابق عدم استكمال موسم 2019/2020، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.