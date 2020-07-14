رياضة | أول تعليق من 'الأعلى للإعلام' على أزمة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من 'الأعلى للإعلام' على أزمة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أزمة ناديي الأهلي والزمالك بها جانبين، والمجلس يختص فقط بكل ما يُنشر في وسائل الإعلام فقط.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن المجلس يبحث أزمة الناديين في ضوء الضوابط التي تقرها لجنة ضبط الأداء الرياضي، وأي سجال بين الطرفين هو من اختصاص الجهة القضائية وليس المجلس.

وتابع: "سيختار المجلس رئيسًا جديدًا للجنة ضبط الأداء الرياضي، وسنحرص على أن يكون إعلاميًا محايدًا، ويعمل على عدم إثارة البلبلة في وسائل الإعلام، خاصة بعد عودة النشاط الرياضي، ويعمل أيضًا على ضبط المشهد الرياضي في مصر".

وشهدت الساعات الماضية أزمة نارية جديدة بين ناديي الأهلي والزمالك، وذلك بسبب قضية نادي القرن والتي أثيرت في الأيام الماضية.

ودخل محمد الدويش المستشار القانوني والإعلامي السعودي على خط الأزمة المشتعلة بين قطبي الكرة المصرية.

وقال دويش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أنا أول من شككت في صحة حصول الأهلي على نادي القرن، وأشيد برئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بعد اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة في تلك القضية".

وكان مرتضى منصور قد سجل علامة تجارية باسم نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي في وزارة التموين المصرية والتي تعد المنوط بها في اعتماد العلامات التجارية.

