الامارات | مرتضى منصور يكشف عن موقفه من خوض انتخابات الزمالك المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف عن موقفه من خوض انتخابات الزمالك المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، عن موقفه من انتخابات القلعة البيضاء، مشيراً إلى أنه كان يرفض الاستمرار في منصبه كرئيس للنادي مكتفياً بالفترة التي قضاها في الزمالك.

وكان مرتضى منصور قد دخل في أكثر من أزمة الفترة الماضية في جهات مختلفة، أبرزها أزمة نادي القرن مع النادي الأهلي، وأزمة الفيديو الأخير الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك: "لم أكن أنتوي الترشح لرئاسة الزمالك في الانتخابات المقبلة، ولكن بعد الرسائل التي استقبلها من الخائنين سأترشح، سأخوض معركة الانتخابات وأريد أن أرى رجلًا يقف أمامي، كنت قد نويت عدم الترشح بسبب ضغط من أسرتي بعد إنجازاتي، ولكن بعد ما حدث سأترشح".

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وأضاف مرتضى منصور عن صفقات نادي الزمالك: "لن أعلن عنها الآن، إسعاد الجماهير بالصفقات سيضر بالفريق ولاعبيه، هل تظنني محمود الخطيب؟".

وعن دوري أبطال إفريقيا بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة المباريات، قال: "لديهم أزمات في التسويق والأموال، يوجد عرضين، الأول أن تقام في المغرب بجماهير، أو في مصر بدون جماهير، ومازالت الأندية الأربعة تدرس هذا العرض".

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