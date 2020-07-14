شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: المغرب ستستضيف مباريات البطولة العربية بنسبة 60% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، أنه تواصل مع بعض المسئولين عن البطولة العربية خلال الفترة الماضية، وأكدوا له أن المغرب ستستضيف مباريات الدور نصف النهائي والنهائي للبطولة، بنسبة 60%، مضيفاً عبر تصريحات إذاعية لإذاعة أون سبورت، أن الاسماعيلي لديه طموحات كبيرة جداً في حصد لقب البطولة لأن مكافأة المائة مليون جنية ستمثل دعم كبير للقلعة الصفراء ، وواصل سعفان الصغير:علمنا أن البطولة ستعود في شكل دورة مجمعة للفرق الأربعة في المغرب نطمح إلى تحقيق هذا البطولة والاستفادة من عائدها المادي.

وعن استعداات الدراويش لاستئناف الموسم قال سعفان الصغير: ضاعفنا العمل في الاسماعيلي لأن الوقت ضيق جداً ووضعنا برنامج للفريق وحراس المرمى، وأكثر ما نخشاه هو الاصابات خاصة بعد 4 أشهر من التوقف ، واستطرد الصغير متحدثاً عن أكثر الفرق المصرية متعة في آخر 20 سنة بالكرة المصرية مؤكداً أن فريقي، الإسماعيلي تحت قيادة محسن صالح والأهلي تحت قيادة جوزية كانا الأمتع في اخر 20 سنة.

في سياق متصل، شهد المران الصباحى للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى العديد من الجمل الفنية والتكتيكية، وذلك ضمن برنامج الفريق التحضيرى لاستئناف النشاط الكروى، وقبل انطلاق المران عقد ديديه جوميز المدير الفنى محاضرة مع اللاعبين، لشرح التدريبات الخططية فى مران الفريق.

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مران الإسماعيلى بدأ بالجرى الخفيف حول الملعب لعدة دقائق، قبل أن يقوم المدرب الفرنسي جوميز بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات تم خلالها إقامة تدريبات تسليم وتسلم مع التحرك بدون كرة فى المساحات الضيقة.

كما شمل المران على تدريبات حول كيفية بناء الهجمات من الخلف للأمام ثم تم تخصيص فقرة لتضم مهاجم أمام مدافع للوقوف على قدراتهم والعمل على تصحيح الأخطاء.

وحرص الجهاز الفنى للدراويش على تنظيم جمل فنية من شأنها سبل زيادة الفعالية للهجومية بجانب كيفية عمل التغطية الدفاعية السليمة، وخاض حراس المرمى للفريق تدريبات قوية، تحت إشراف سعفان الصغير مدرب الحراس واختتم المران بتقسيمة مصغرة فى منتصف الملعب.