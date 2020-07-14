شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: إجراء مسحات كورونا لـ 150 حكما بالدوري الخميس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد بالتنسيق مع مسئولو اللجنة الخماسية ، إجراء مسحات كورونا لحكام الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل ، على أن يتم تقسيم الحكام والبالغ عددهم 150 حكم على 5 أفواج ، استعدادًا لإستئناف بطولة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل.

استقرت لجنة الحكام بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج تقسيم الحكام على 5 أفواج بواقع 30 حكم لكل فوج ، على أن يتم وضع كل حكم في غرفة ، لحين ظهور نتائج المسحات الخاصة بفيروس كورونا ، ثم بعد ذلك تواجد اثنين من الحكام في غرفة عقب ظهور النتائج وعدم ظهور حالات إيجابية.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر حكام الدوري الممتاز يوم الجمعة 17 يوليو للحكام التي ظهرت نتائجهم بالسلبية ، للتعريف باللوائح و القوانين الجديدة في عالم كرة القدم ووضع برنامج تدريبي للحكام قبل إستئناف الدوري في 6 أغسطس.

فى سياق متصل ، اشترط مسئولو اتحاد الكرة على الحكام إجراء مسحات كورونا على أى حكم يدير مباراة ودية بين فرق الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة، قبل المباراة بـ48 ساعة، وأرسل اتحاد الكرة خطابا إلى المناطق يطالبهم بالتنبيه على أى نادٍ يخوض مباراة ودية بإجراء اختبارات كورونا على طاقم الحكام الذى يدير المباراة الودية.

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كشف وجيه أحمد القائم بمنصب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه يتم التجهيز لمعسكرين للحكام قبل انطلاق الدورى بخلاف المعسكرات الأون لاين من قبل الاتحاد الدولى.

وقال وجيه أحمد فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: سنجري مسحة كورونا للحكام يوم 16 يوليو وكل حكم سيبقى في غرفة لحين ظهور نتيجة المسحة وبعدها نجمعهم كل اثنين في غرقة بعد ظهور نتيجة المسحات وفي اليوم الثالث يبدأ المعسكر.

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وأوضح القائم برئيس لجنة الحكام أن كل قضاة الملاعب صرفوا مستحقاتهم بالكامل، كما أن اللجنة الخماسية أرسلت لاستقدام أطقم رياضية للحكام من ألمانيا لكن ظروف الطيران تسببت في تأخر وصولها.