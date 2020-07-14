شكرا لقرائتكم أسامة خليل: أنا أول لاعب مصري يطبق عليه نظام الإعارة في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أسامة خليل نجم النادي الاسماعيلي السابق، أنه كان أول لاعب مصري يطبق عليه نظام الإعارة في الدوري المصري، مضيفاً في تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت " كنت أول لاعب يطبق عليه نظام الإعارة بعد تجربتي الاحترافية في الدوري الأمريكي، ولعبت للنادي المصري بالإيجار" ، كما كشف خليل عن كواليس مقابلته للأسطورة البرازيلية بيلية، مضيفاً أنه فوجئ بمدى تواضعه واحترامه وأضاف نجم الاسماعيلي السابق" وأنا أسير مع بيليه وجدته انسحب من جانبي ليجلس أمام طاولة يقف أمامه طابور طويل جداً من أجل التوقيع لمعجبيه".

وفي وقت سابق، أكد أسامة خليل، أن الأهلى يبحث عن "لائحة تفصيل" تحقق أهداف النادى فى حصد البطولات باستمرار، وقال خليل لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر أذاعة أون سبورت، "الأهلى عايز لائحة تفصيل، لائحة على مزاجه يرفض العودة لقائمة 25 لاعبا والاستعانة بالناشئين لأنه يعلم أنه لن يستطيع حصد البطولات باللاعبين المصريين، دائماً يعتمد على الأجانب فى حصد الألقاب وليس الأهلى فقط وإنما الزمالك أيضاً، ولكن الفريق الأحمر هو الأكثر تمسكاً بقرار فتح القيد للأجانب، وهو قرار قد يكون له أثر سلبى على اللاعبين المصريين وتجهيزهم لمنتخبات الوطنية، ولكن كل فريق ينظر لمصلحته التى تحقق اهدافه ".

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وتابع نجم الإسماعيلى السابق، "لن أفكر فى دخول انتخابات اتحاد الكرة، فلقد فعلتها مرتين من أجل تحقيق العدل ففى المرة الأولى 2008 استبعدت سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الراحل وفى 2012 استبعدت هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لأنه تحايل على اللائحة وكان يريد الترشح لدورة ثالثة وحينما باءت محاولاته بالفشل دفع بجمال علام"

وأضاف ،"لابد أن تستمر اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لمدة عام آخر لأنه برحيلها ستعود ريما لعادتها القديمة، اللجنة نجحت فى تقليص عدد أندية الجمعية العمومية وهى خطوة جديدة وفى مدتها القادمة ستعمل على تنظيف مطبخ الجبلاية من الداخل لذا لابد من منحها الفرصة كاملة بالتجديد لعام أخر"