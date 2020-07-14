بعد الفيديو المسيء.. النيابة تحقق في بلاغ الخطيب ضد مرتضى.. ورئيس الأهلي يدلي بأقواله.. ومنصور يطلب هدنة !

كتب: ضياء السقا

كلف المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، نيابة الاستئناف بالتحقيق في البلاغ المقدم من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، في اتهامه الأخير بسبه وقذفه، وكذلك إهانة الشعب المصري بسبب الفيديو الأخير حسب مصادر خاصة لـ “القاهرة 24″.

الخطيب يدلي بأقواله

استمعت نيابة الاستئناف لأقوال الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في البلاغ المقدم منه ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك على خلفية الفيديو المسرب، واتهام الخطيب لمرتضى بسبه وقذقه وإهانة ملايين المصريين من خلال التلفظ بعبارات نابية.

وعلم “القاهرة 24″، أن محمود الخطيب أكد في أقواله أنه تفاجئ مثل باقي المصريين بوجود فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي به إساءة لشخصه وبعض الشتائم والألفاظ النابية، وكذلك الإساءة لعائلته، كما تلفظ صاحب الفيديو بإهانة الشعب المصري بأكمله.

وقدم الكابتن محمود الخطيب اسطوانة مدمجة تتضمن موضوع البلاغ، بالإضافة إلى العديد من المستندات التي تفيد وجود بلاغات أخرى ما زالت قيد التحقيق وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

مرتضى يوجه رسالة للخطيب

من جانبه، طلب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي "هدنة" خلال الفترة المقبلة، قائلا فى تصريحات لقناة "الزمالك": "أتوجه بسؤال إلى أخويا محمود الخطيب لماذا قمت بعمل بلاغ جديد؟ هل أحد تعرض لك؟ وأنت تفعل ذلك فى الوقت الحالى ولا يوجد نشاط كروى، فماذا سيحدث عندما يعود النشاط، أنت تقوم بالشوشرة فقط لا غير".

وتابع منصور: "لو اتقالنا روحوا أنتم الاتنين أنا محامى كبير وأنت هتبقى غانم سلطان فأنا الكسبان وماعنديش مشكلة، من فضل حضرتك عايزين هدنة عشان البلد تهدى".

بداية الأزمة

وانتاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب والاستياء بعد انتشار مقطع مصور منسوب لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، يسب فيه محمود الخطيب رئيس الأهلي ولاعب الفريق محمود عبد المنعم (كهربا)، مما دفع القلعة الحمراء لتقديم بلاغ للنائب العام، وإرسال خطاب لمجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب، فيما خرج رئيس النادي الأبيض ليؤكد أن التسجيل مفبرك من قبل ضابط مخابرات قطري.

انتشر فيديو عبر الساعات الأخيرة من صباح الأحد الماضي، لمرتضى منصور وهو يوجه سب وقذف لمحمود الخطيب وكهربا، داخل نادي الزمالك، وقال رئيس الزمالك في المقطع: «بلد مفهاش راجل.. على الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، في إهانة واضحة للشعب المصري.

وفي سياق متصل، تصدر هاشتاج بعنوان "#البلد_مفيهاش_راجل"، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تنديدا بإهانة مرتضى منصور للمصريين.

بلاغ للنائب العام

بعد ذلك تقدم رئيس مجلس إدارة الأهلي، ببلاغ للنائب العام صباح اليوم يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فني النائب العام بتاريخ ١٢ـ٧ـ٢٠٢٠ ضد رئيس نادي الزمالك؛ ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري.

وجاء في البلاغ أن العبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه: «البلد دي مفهاش راجل»، وكررها ثانية وقال : «على الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، وحيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.

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كما جاء أيضاً بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة. هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير.

وأكد محمود الخطيب في بلاغه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه، حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري. وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة وفتنة.

خطاب للبرلمان لرفع الحصانة عن منصور

في تصعيد جديد، أرسل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لرفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد تداول مقطع مصور منسوب لرئيس النادي الأبيض يسب فيه رئيس القلعة الحمراء.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للأهلي، وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي نداءً أخيراً لرئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها؛ مطالباً بالتفعيل العاجل للقانون قبل فوات الأوان ورفع الحصانة عن رئيس الزمالك الذي سب البلد وأهان مائة مليون مصري، ويرى ليس من بينهم رجلاً عندما قال في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أمس «بلد مفهاش راجل.. على الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، مضيفا أن هذا البلد هي مصر الوطن، بخلاف شتائم وخوض في الأعراض وإساءات للأسر والعائلات بحق رئيس النادي الأهلي وكثيرين.

وقال الخطيب في خطابه لرئيس مجلس النواب: عام ونصف من الشتائم والسباب والاتهامات الباطلة والأكاذيب والخوض في الأعراض. وكل هذا لم يحرك ساكناً. وكأن رئيس الزمالك فوق القانون.. في الوقت الذي يحرص فيه ويؤكد دائماً فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه لا يوجد شخص فوق القانون.

وجاء في الخطاب أيضاً أن عدم محاسبة رئيس الزمالك على جرائمه السابقة واحتمائه بالحصانة البرلمانية جعلته يتمادى في تجاوزاته وإساءاته التي فاقت كل الحدود، حتى جاء الفيديو الأخير والذي تم تصويره داخل نادي الزمالك على مسمع ومرأى من الجمهور، وسب فيه كل المصريين بلا استثناء بعبارات يعف اللسان عن ذكرها، سردها الخطيب كاملة في بلاغه اليوم لمعالي المستشار النائب العام والذي حمل رقم ٢٨٤٦».

وطالب رئيس الأهلي بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان، مؤكداً أنه وكل الشرفاء في هذا الوطن لن يقبلوا بهذه الإهانات، ومجلس الشعب ذاته لن يقبل بحماية من أهان الشعب، وعلى رئيس مجلس النواب أن يعلن موقفه للرأي العام من هذه الإهانات التي شملت عموم المصريين، والذي يرى رئيس الزمالك ليس من بينهم رجلاً.

مرتضى: الفيديو مفبرك

من جانبه، أصدر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بيانا كشف فيه عن تلقيه رسالة من ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة، يزعم فيه أنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوته.

وقال منصور إن أبو سنيدة عن طريق أذنابه في مصر نشر تسجيل صوتي مفبرك كاذب يسيء فيه إلى بعض الشخصيات لإحداث فتنة.

وأضاف مرتضى: "ما حدث من الضابط القطري فشل لأنه نجح في تقليد الصوت"، متسائلا: "أين صورتي وأنا أتحدث.. بطل قذارة وتم كشفك أمام الرأي العام لمعرفة غباءك".

وبحسب البيان، تلقى رئيس الزمالك على تليفونه الخاص في تمام الساعة الثالثة و٥٤ دقيقة فجر اليوم الأحد رسالة من الضابط القطري يعترف فيها بأنه من قام بفبركة التسجيل الكاذب الذي قام بنشره عن طريق أذنابه في مصر وعملائه المعروفين بالاسم ليفضحهم أمام الجميع، ويثبت أنهم متورطون في هذه المهزلة والفضيحة.

وكان أبو سنيدة هدد رئيس نادى الزمالك بأنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك وفبركة تسجيلات صوتية له لإحداث فتنة بينه وبين بعض الشخصيات في مصر، على حد تعبير رئيس نادي الزمالك.