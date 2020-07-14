الامارات | غوارديولا يطالب بالاعتذار لمانشستر سيتي ويتهم المنتقدين بالغيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا يطالب بالاعتذار لمانشستر سيتي ويتهم المنتقدين بالغيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بالاعتذار لناديه بعد رفع عقوبة الإيقاف الأوروبي عنه، واتهم منتقدي الحكم القضائي الخاص برفع العقوبة، بالغيرة.

كانت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) قضت أمس الاثنين برفع العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على نادي مانشستر سيتي، بالحرمان من المشاركة في المنافسات الأوروبية لمدة عامين.

وقال المدرب الإسباني اليوم الثلاثاء:" لقد كان يوما عظيما لكرة القدم، ولم يكن يوما سيئا لأنه أظهر أننا نلعب وفقا لنفس القواعد مثل كل أندية النخبة".

Advertisements

وقال غوارديولا:" أنا سعيد بالقرار بدرجة لا يمكن تصديقها، فهو يظهر أن كل ما قاله الناس عن سيتي، ليس حقيقيا، وينبغي الاعتذار لنا".

ورفض جوارديولا التحدث بشكل محدد عن مستقبله مع سيتي الذي يستمر عقده معه حتى صيف 2021، وقال " عام يعتبر فترة طويلة جدا بالنسبة لأي مدرب، لقد كنت محظوظا في السابق والآن، ولا يزالنا أمامنا الوقت لنتحدث".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news