شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يخطط لخطف «راشفورد» من مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كأحد أهم أهدافه مع فتح سوق الانتقالات الصيفية.
وحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن بطل الدوري الفرنسي يخطط لخطف نجم المنتخب الإنجليزي هذا الصيف مقابل مبلغ مالي كبير ليلعب بجوار كل من البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.
ويعتبر «راشفورد» أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة المدير الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير الذي يأمل في عقد بضع صفقات في فترة الانتقالات لتدعيم صفوف فريقه من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، أو على الأقل الحصول على مقعد مؤهل لدوري الأبطال.
وشارك «راشفورد» في 38 مباراة هذا الموسم بجميع البطولات، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
83,001
-
تعافي
24,975
-
وفيات
3,935
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يخطط لخطف «راشفورد» من مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.