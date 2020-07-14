شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يخطط لخطف «راشفورد» من مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كأحد أهم أهدافه مع فتح سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن بطل الدوري الفرنسي يخطط لخطف نجم المنتخب الإنجليزي هذا الصيف مقابل مبلغ مالي كبير ليلعب بجوار كل من البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

ويعتبر «راشفورد» أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة المدير الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير الذي يأمل في عقد بضع صفقات في فترة الانتقالات لتدعيم صفوف فريقه من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، أو على الأقل الحصول على مقعد مؤهل لدوري الأبطال.

وشارك «راشفورد» في 38 مباراة هذا الموسم بجميع البطولات، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى.