شكرا لقرائتكم شاهد.. دراجات وزارة الرياضة المقرر تسليمها غدا للمواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الخليج 365 على صور للدراجات المقرر تسليمها غدا إلى المواطنين ضمن مبادرة دراجتك صحتك التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، والتى تم طرح 1000 دراجة هوائية إلكترونيا بسعر مدعم للمواطنين وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة، بالإضافة إلى أنها وسيلة انتقال صديقة للبيئة، التى تنقسم إلى قسمين سريعة وجبلية بأسعار مدعومة .

ومن المقرر تسليم هذه الدراجات غدا بمنفذ مركز شباب الجزيرة كمرحلة أولى على، يكون هناك مرحلة ثانية عن طريق منفذ الهيئة العربية للتصنيع .

ووفقا للأسعار والمواصفات التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فهناك نوعان من الدراجات جبلية وسريعة، بالنسبة للنوع الأولى، وهى الدراجة الجبلية فسعرها 1932 جنيها، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، وبالانتقال إلى الدراجة الثانية وهى الهجين "السريعة" وهى مناسبة أكثر للطرق الممهدة فيبلغ سعرها 2362 جنيها، ومقاسها 28.

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وتهدف المبادرة (دراجتك صحتك) إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أن السعر المعلن للدراجة مناسب ومدعم من الوزارة، وبتسهيلات فى السداد، ويمكن للشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجات الدخول إلى البوابة الإليكترونية للوزارة لملىء البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة المطلوبة، مقدماً الشكر والتقدير لكل شركاء النجاح فى تنفيذ المبادرة، وتوفير كل الدعم لها لتحقيق الأهداف المرجوة منها على مختلف الأصعدة.