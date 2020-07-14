شكرا لقرائتكم أحمد بلال ردا على بشير التابعى: الأهلى بطل القرن وغيرنا عايش على الأوهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر أحمد بلال نجم النادي الاهلى السابق تصريحات بشير التابعي مدافع الزمالك السابق التي قال فيها أن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي

وكان بشير التابعى قال في حوار خاص لسوبر كورة، إن الزمالك نادي القرن وهذه مسألة لا خلاف عليها، ربنا عرفوه بالعقل التسعة أكبر من السبعة، وهناك مجاملات تمت لصالح الأهلي بشكل واضح في مسألة احتساب نادي القرن، لكن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه وبصراحة الأمر لم يكن مثار عندما كنا في النادي وقت إعلان تتويج المنافس باللقب، وهذا أمر يعود للإدارة وليس اللاعبين لكن المطالبة به الآن أو بعد سنوات مقبلة حق مشروع للقلعة البيضاء - على حد قوله

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وأضاف بلال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن جميع المنتمين لنادي الزمالك "عايشين على وهم نادي القرن الحقيقي"، مشيرا إلى أن نظرية المؤامرة ليست هي الأولى من نوعها لدى بعض نجوم الزمالك وبعض جماهيره، خاصة في ظل تأكيدات من مجالس إداراتهم المتعاقبة على ذلك مما رسخ في أذهانهم تلك النظرية.

واستطرد بلال: هل تغيرت لوائح كاف بعد أن حصل الأهلى على ذلك اللقب حتى يذهب نجوم الزمالك وإدارتهم للقول بأن هناك مؤامرة وتدليس لصالح الأهلى؟!

نظام النقاط التي اعتمد عليه الكاف لازال معتمدا حتى الآن وبالتالي كان على نادى الزمالك وإدارته أن يعملوا لحصد لقب القرن الجديد بدلا من البكاء على اللبن المسكوب.