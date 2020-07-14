شكرا لقرائتكم طارق يحيى يعلن انتهاء تجربته مع برنامج "زملكاوى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طارق يحيى نجم الزمالك السابق عن إنتهاء علاقتة كمقدم برامج فى برنامج زملكاوى على شاشة قناة الزمالك ، وذلك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك .

و كتب يحيى على صفحته :"إنتهت تجربتى مع زملكاوى شكرا لكل من إنتقد و لكل من مدح .. تجربة أخرى على قناة الزمالك.

وأكد طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك مسبقا إنه تم تصعيد 7 لاعبين من القطاع، من انضمامهم لمعسكر الفريق الكروى الأول المقام حاليًا فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، والذى انطلق يوم الخميس الماضى ويستمر لمدة 15 يوما استعداداً لعودة المنافسات الكروية، حيث قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق خوض التدريب على فترتين خلال المعسكر، وجاءت بداية التدريبات أمس الجمعة حيث أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية فى الجيم صباحا وجاء التدريب المسائى عبارة عن تدريبات جماعية بالكرة.

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أضاف طارق يحيى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن اللاعبون السبعة يجرون حاليًا المسحة الطبية الثالثة للكشف عن فيروس كورونا، ومن المنتظر أن ينضموا للمعسكر غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير.

وأوضح رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، أن اللاعبين مواليد ما بين 1999 وحتى 2001، وهم بيسو "ديفندر"، ياسين مرعى "مساك وباك ليفت" حسام عبد المجيد "مهاجم" ، حسام أشرف " مهاجم" ، أسامة فيصل مهاجم منتخب مصر، سيف فاروق جعفر صانع ألعاب، وحاتم محمد محمود "باك ليفت".