شكرا لقرائتكم 5 وديات تجهز نادى مصر لاستئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق نادى مصر بقيادة خالد جلال، 5 مباريات ودية فى معسكر الفريق المغلق المقرر انطلاقه يوم 20 يوليو الجارى منقسما بين القاهرة والإسماعيلية، استعدادا للاستئناف الدورى فى أغسطس المقبل .

واستقر الجهاز الفنى لفريق نادى مصر على خوض وديات مع فرق كل من، مصر المقاصة والإسماعيلى وإنبى والجونة بالإضافة إلى طلائع الجيش .

ويواصل الفريق حاليا تدريباته على فترتين حتى نهاية الإسبوع بفرمان من الجهاز الفنى قبل الدخول فى المعسكر المغلق، حيث خضع اللاعبين والجهاز الفنى إلى 4 مسحات للتأكد من السلامة من فيروس كورونا .

Advertisements

وشهد الأسبوع الماضى تدريب الفريق على فترتين يوم الثلاثاء والأربعاء، قبل أن يخوض الفريق الخميس مرانا صباحيا وتدريبات استشفائية.

وطالب خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.