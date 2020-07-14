بعد فتح التحقيقات.. مرتضى منصور يوجه رسالة هامة للكابتن محمود الخطيب

قال المستشار مرتضى منصور إنه كان ينوى عدم الترشح لرئاسة النادى فى الانتخابات المقبلة، وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "قررت بعد مشاورة أسرتى وضغوط عديدة منهم عدم الترشح لرئاسة النادى من جديد بعد تحقيق كل الإنجازات الممكنة".

وأكمل مرتضى منصور "عدلت عن قرارى بعد تلقى هذه الرسائل من قطر وعرض رشوة على من أجل تنازلى عن رئاسة النادى".

طالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات له بقناة الزمالك، من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بـ"هدنة" خلال الفترة المقبلة، قائلا فى تصريحات لقناة "الزمالك": "أتوجه بسؤال إلى أخويا محمود الخطيب لماذا قمت بعمل بلاغ جديد؟ هل أحد تعرض لك؟ وأنت تفعل ذلك فى الوقت الحالى ولا يوجد نشاط كروى، فماذا سيحدث عندما يعود النشاط، أنت تقوم بالشوشرة فقط لا غير".

وتابع مرتضى منصور، فى تصريحات لقناة الزمالك، "لو اتقالنا روحوا أنتم الاتنين أنا محامى كبير وأنت هتبقى غانم سلطان فأنا الكسبان وماعنديش مشكلة، من فضل حضرتك عايزين هدنة عشان البلد تهدى".

وحدد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أسعار العضويات الجديدة لفرع النادى الأبيض بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما فتح مجلس قلعة ميت عقبة، باب الاشتراكات فى الفراع الجديد، بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق 12 من شهر يوليو الجارى، حيث سيتم فتح المقر الرئيسى للأعضاء الراغبين فى تسديد اشتراكات الفرع الجديد، بعدما قرر مجلس الإدارة تخفيض قيمة الأسعار لأول 9 ألاف عضو مُشترك ويؤكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن المرحلة الأولى فى الفرع الجديد ستنتهى بعد 6 أشهر