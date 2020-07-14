استمعت نيابة الاستئناف لأقوال الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في البلاغ المقدم منه ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك على خلفية الفيديو المسرب، واتهام الخطيب لمرتضى بسبه وقذقه وإهانة ملايين المصريين من خلال التلفظ بعبارات نابية.
وعلم “القاهرة 24″، أن محمود الخطيب أكد في أقواله أنه تفاجئ مثل باقي المصريين بوجود فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي به إساءة لشخصه وبعض الشتائم والألفاظ النابية، وكذلك الإساءة لعائلته، كما تلفظ صاحب الفيديو بإهانة الشعب المصري بأكمله.
وقدم الكابتن محمود الخطيب اسطوانة مدمجة تتضمن موضوع البلاغ، بالإضافة إلى العديد من المستندات التي تفيد وجود بلاغات أخرى ما زالت قيد التحقيق وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وجاء في البلاغ الذى تقدم به رئيس الأهلي أن العبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه: «البلد دي مفهاش راجل»، وكررها ثانية وقال : «على الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، وحيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.
كما جاء أيضاً بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة. هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير..
وأكد محمود الخطيب في بلاغه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه. حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري. وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| الخطيب يدلي بأقواله أمام نيابة الاستئناف في اتهام مرتضي منصور بإهانة المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.