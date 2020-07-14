عاجل| الخطيب يدلي بأقواله أمام نيابة الاستئناف في اتهام مرتضي منصور بإهانة المصريين

استمعت نيابة الاستئناف لأقوال الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في البلاغ المقدم منه ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك على خلفية الفيديو المسرب، واتهام الخطيب لمرتضى بسبه وقذقه وإهانة ملايين المصريين من خلال التلفظ بعبارات نابية.

وعلم “القاهرة 24″، أن محمود الخطيب أكد في أقواله أنه تفاجئ مثل باقي المصريين بوجود فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي به إساءة لشخصه وبعض الشتائم والألفاظ النابية، وكذلك الإساءة لعائلته، كما تلفظ صاحب الفيديو بإهانة الشعب المصري بأكمله.

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وقدم الكابتن محمود الخطيب اسطوانة مدمجة تتضمن موضوع البلاغ، بالإضافة إلى العديد من المستندات التي تفيد وجود بلاغات أخرى ما زالت قيد التحقيق وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وجاء في البلاغ الذى تقدم به رئيس الأهلي أن العبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه: «البلد دي مفهاش راجل»، وكررها ثانية وقال : «على الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، وحيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.

كما جاء أيضاً بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة. هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير..

وأكد محمود الخطيب في بلاغه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه. حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري. وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.