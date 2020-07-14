إلغاء ترخيص شبكة "بي إن سبورتس" في السعودية وتغريمها 10 ملايين ريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، عن إلغاء ترخيص شبكة قنوات "بي إن سبورت" في المملكة بالإضافة لتغريمها مبلغ 10 ملايين ريال سعودي. ويأتي قرار هيئة المنافسة بعد أن قامت شبكة القنوات القطرية بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. وأضافت أن الشركة قامت بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس الأمم الأوروبية عام 2016. Advertisements وأشارت الهيئة في بيانها أن المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف أيدت قرار اللجنة المتضمن معاقبتها بغرامة مالية وإيقاف ترخيصها. وجاءت قرارات الهيئة تجاه شبكة قنوات "بي إن سبورت" كالآتي: 1- معاقبة مجموعة بي إن سبورتس بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي. 2- إلغاء ترخيص الشركة في المملكة العربية السعودية نهائياً. 3- إلزام الشركة برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.

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