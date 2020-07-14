مصدر قانوني لمصراوي: النائب العام أمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن

كشف مصدر قانوني، أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق في بلاغ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وقال مصدر قانوني في تصريحات خاصة ليلاكورة أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام نيابة استئناف القاهرة أمر بالتحقيق في البلاغ رقم 28406 عرائض المكتب الفني للنائب العام، والمقدم من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بتاريخ 12-7-2020.

وجاء البلاغ من الخطيب عن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي والذي تضمن قيام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتوجيه السباب والشتائم لرئيس الأهلي وتناوله وأسرته وعائلته بألفاظ خارجة، بل وأساء لكل رجال الشعب المصري.

وقال الكابتن محمود الخطيب في بلاغه أن ما تضمنه الفيديو المتداول إساءة لكل قيم المجتمع المصري وإهدار للأخلاق وخطر على سلوك الشباب، وقد يتسبب في إثارة الفتن بين الجماهير وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.