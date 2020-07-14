الخطيب يدلي بأقواله أمام النيابة في بلاغه ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

أدلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بأقواله صباح اليوم الثلاثاء، أمام نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام.

وسبق وتقدم الخطيب ببلاغ رقم 28406 عرائض المكتب الفني ضد رئيس نادي الزمالك وما جاء على لسانه في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات لرئيس الأهلي ولوالدته وأسرته وعائلته، ورجال الشعب المصري.

وذكر الخطيب في أقواله أنه فوجئ مساء يوم 11 يوليو 2020 بتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس الزمالك وبصحبته حشد من الجماهير حسبما يظهر في الفيديو، وسب والدة رئيس الأهلي وعائلته وجاء على لسانه ألفاظ تتنافى مع كل المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية وثوابت المجتمع المصري، متهما إياه بالحض على الكراهية والتمييز وإثارة الفتن بين الجماهير، والتقليل من شأن رجال الشعب المصري.

وقدم رئيس الأهلي أسطوانة مدمجة تتضمن موضوع البلاغ، إضافة إلى العديد من المستندات التي تفيد وجود بلاغات أخرى ما زالت قيد التحقيق وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.