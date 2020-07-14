"قد يتم خلال يومين".. اتحاد الكرة يكشف موعد الإعلان عن جدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن جدول دوري WE المصري سيتم الإعلان عنه فور الحصول على الموافقات الأمنية، لافتًا إلى أنه قد يتم الإعلان خلال اليومين المقبلين".

وخلال تصريحات إذاعية، قال العطار: "جدول الدوري تم تسليمه للجهات الأمنية بالتواريخ والملاعب، وننتظر الموافقة ليتم الإعلان بشكل رسمي عن جدول الدوري".

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وأضاف: "خلال يومين سنحصل على الموافقات الأمنية ومن ثم سنعلن عن الجدول".

وتابع: "ملعب النادي المصري سيكون السويس، أما أسوان فسيخوض مبارياته على ملعب الشرطة".

وعن المسحات التي تجريها أندية الدوري بشكل دوري على نفقة الاتحاد، قال العطار: "وضعنا خطة حتى نهاية الموسم للاطمئنان على سلامة اللاعبين، ونأمل مع بداية الموسم الجديد أن ينتهي الوباء".