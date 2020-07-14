مصدر يوضح لمصراوي.. ما هو نظام نقاط الأندية؟.. وسبب رفض انتخابات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر باتحاد الكرة، أن اللجنة الأوليمبية خاطبت الاتحاد المصري لكرة القدم بعدم إمكانية إقامة الانتخابات إلا بعد نهاية مسابقات الموسم الحالي.

وتنتهي مدة عمل اللجنة الخماسية التي تسير أعمال اتحاد الكرة خلال يوليو الجاري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تقرر تقليص عدد عمومية اتحاد الكرة، لتصل لـ95 ناديا، بعد اعتماد نظام النقاط.

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وأوضح المصدر تفاصيل نظام النقاط، حيث يتوجب على الفريق الوصول لـ50 نقطة من أجل اعتماده كنادي في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وواصل: "فرق الدوري الممتاز، والدرجة الثانية تحصل على 50 نقطة مباشرة، فيما تحصل الفرق بالدرجة الثالثة على 30 نقطة، والفرق التي تصل للدور التمهيدي الثالث لكأس مصر على 20 نقطة".

وتبحث اللجنة الخماسية مع اللجنة الأوليمبية كيفية اعتماد نظام النقاط في ظل عدم إنهاء المسابقات حتى الآن، في الوقت الذي تردد حل آخر بتمديد عمل اللجنة لحين نهاية المسابقات.

وتستأنف مسابقة الدوري في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، حيث من المنتظر أن تنتهي المسابقات المحلية آخر شهر أكتوبر المقبل.