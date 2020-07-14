محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق فضل الاستمرار في القاهرة بدلا الدخول في معسكر مغلق بالاسكندرية في برج العرب.
وأشار عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن المباريات الودية الذي يخوضها الفريق في الفترة المقبلة ستكون على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وتابع أن حمدي فتحي جاهز للمشاركة في المباريات بالتدريج بعد مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل كامل، ولكن محمد محمود يشارك في التدريبات بشكل جزئي وفقا للبرنامج الخاص به.
وأضاف أن كريم نيدفيد مازال أمامه وقت قليل للمشاركة والعودة من جديد.
الجدير بالذكر أن فايلر كان قرر أن يقيم معسكر للفريق خلال الفترة المقبلة في الاسكندرية استعدادا للدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ لمصراوي: فايلر فضَل البقاء في القاهرة.. وحمدي فتحي جاهز للمشاركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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