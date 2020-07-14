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عبد الحفيظ لمصراوي: فايلر فضَل البقاء في القاهرة.. وحمدي فتحي جاهز للمشاركة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق فضل الاستمرار في القاهرة بدلا الدخول في معسكر مغلق بالاسكندرية في برج العرب.

وأشار عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن المباريات الودية الذي يخوضها الفريق في الفترة المقبلة ستكون على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

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وتابع أن حمدي فتحي جاهز للمشاركة في المباريات بالتدريج بعد مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل كامل، ولكن محمد محمود يشارك في التدريبات بشكل جزئي وفقا للبرنامج الخاص به.

وأضاف أن كريم نيدفيد مازال أمامه وقت قليل للمشاركة والعودة من جديد.

الجدير بالذكر أن فايلر كان قرر أن يقيم معسكر للفريق خلال الفترة المقبلة في الاسكندرية استعدادا للدوري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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