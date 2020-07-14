كلوب يتحدث عن.. ظهور صلاح الـ150.. مواجهة أرسنال.. ورأيه في إلغاء حظر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، على قرار إلغاء حظر مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية بقرار من المحكمة الرياضية (كاس)، إلى جانب الحديث عن ظهور محمد صلاح لاعب الريدز الـ150 أمام أرسنال.

ويستعد ليفربول؛ ليحل ضيفًا على أرسنال في ملعب الإمارات مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال كلوب: "أرسنال، فريق مثير لديه لاعبون هجوميون ذوو خبرة، أرتيتا جزء من جيل جديد مثير يمكننا أن نرى تأثير بيب جوارديولا الذي عمل معه".

وعن قرار إلغاء حظر مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية، قال كلوب: "لا أعرف ما إذا كان يمكنني الإجابة عن هذا السؤال أم لا، إنه موضوع خطير للغاية؛ لأكون صادقًا لا أعتقد أنه كان يومًا جيدًا لكرة القدم بالأمس، تطبيق قانون اللعب المالي النظيف فكرة جيدة، إنه موجود لحماية الأندية والمنافسة".

وواصل: "إذا كانت أغنى الأندية والدول تستطيع أن تفعل ما تريد، فإن ذلك يجعل الأمر صعبًا، وسوف يعتمد على من يملك الأندية وليس على أسماء الأندية".

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وأكمل: "الأمر ليس متروكًا لي لأحكم على القرار، أنا فقط آمل أن نتمسك بتطبيق قانون اللعب المالي، مع الالتزام بالقواعد، في النهاية أنا سعيد؛ لأن سيتي سيلعب في دوري الأبطال".

وعن مستقبل ديان لوفرين مدافع الريدز قال كلوب: "ديان جزء مهم من الفريق، لعب 15 مباراة هذا الموسم، تعرض للإصابة عدة مرات، نثق في قدراته كثيرًا، وليس هناك أكثر من ذلك لأقوله".

وعن ظهور صلاح الـ150 بقميص ليفربول أمام أرسنال قال: "لقد لعب 50 مباراة هذا الموسم، كنا محظوظين أنه لم يُصب، هذا أمر لا يصدق، أتذكر اللحظة الإيجابية التي وقعنا معه فيها".

وتابع: "قال إن ساديو يلعب في هذا المركز، ولكن قلت إنه يلعب على اليسار أيضًا، كانت الأمور واضحة من البداية ، لقد سجل ثلاثتهم (صلاح، ماني وفيرمينو) 250 هدفًا".

جدير بالذكر أن ليفربول حسم لقب بريميرليج قبل نهاية البطولة بسبع جولات، بينما يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 50 نقطة ويسعى لحسم مؤهل للدوري الأوروبي.